«Считаю, что здесь победил прагматизм, но рано радоваться. По логике вещей большинство стран Евросоюза должны с легкостью налаживать отношения с Российской Федерацией», — заметил экс-депутат.

Он напомнил, что Россия выплачивает деньги, от которых ПАСЕ не откажется. Что касается Украины, то она является банкротом, в которого, по словам Журавко, ее превратило бывшее руководство в лице Петра Порошенко.