«Победил прагматизм». Экс-депутат Рады — о подтверждении полномочий РФ в ПАСЕ
Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко прокомментировал сообщение о том, что ПАСЕ (Парламентская ассамблея Совета Европы) подтвердила полномочия российской делегации, несмотря на возражения Украины. Политика процитировало РИА ФАН.
«Считаю, что здесь победил прагматизм, но рано радоваться. По логике вещей большинство стран Евросоюза должны с легкостью налаживать отношения с Российской Федерацией», — заметил экс-депутат.
Он напомнил, что Россия выплачивает деньги, от которых ПАСЕ не откажется. Что касается Украины, то она является банкротом, в которого, по словам Журавко, ее превратило бывшее руководство в лице Петра Порошенко.