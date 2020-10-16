«Победа» закупит силиконовые распорки для рта ради идеальных улыбок бортпроводников

Авиакомпания «Победа» решила научить своих бортпроводников сногсшибательно улыбаться. Для этого лоукостер решил закупить специальные тренажеры — силиконовые распорки, которые нужно вставлять в рот. Выглядят они экстравагантно.

На портале госзакупок, в разделе «Наименование», значится: «Поставка тренажеров для тренировки мышц лица и улыбки Silicone face slimmer (или аналог)». Всего «Победа» планирует закупить три тысячи штук таких устройств.

Источник фото: AliExpress

«Мы закупаем тренажеры для улыбок в нашу собственную школу бортпроводников. Безупречная улыбка бортпроводника — наш стандарт», — рассказали в пресс-службе авиакомпании.

Впервые этот тренажер для губ и мышц лица появился на AliExpress. Россияне по достоинству оценили Silicone face slimmer. Судя по отзывам в Сети, эта штука улучшает овал лица и подтягивает кожу. Некоторые пишут, что толку от него, как от товаров из магазина приколов.