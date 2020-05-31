«Победа» возобновит внутренние рейсы после длительного перерыва из-за пандемии

Уже на это воскресенье компания запланировала несколько перелетов из московского аэропорта «Внуково» в Махачкалу, Санкт-Петербург и Волгоград. В понедельник 1 июня будет осуществлено 13 рейсов из «Внуково» в Астрахань, Владикавказ, Нижнекамск, Махачкалу, Краснодар, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Минеральные Воды, Сочи, Санкт-Петербург, Чебоксары, Челябинск.

Билеты были доступны на сайте «Победы» с 14 мая. Авиакомпания сообщала, что начнет возобновлять полеты внутри страны с 1 июня. «Победа» приостановила все рейсы с 1 апреля из-за пандемии коронавируса.

Также ранее стало известно, что с 1 июня возобновит полеты и «Аэрофлот».