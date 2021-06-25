«Победа» возобновит полеты в Бодрум и Даламан с 1 августа

Лоукостер «Победа» с 1 августа вновь начнет летать на два турецких курорта: в Бодрум и Даламан. Рейсы будут выполняться из Москвы.

«Лоукостер „Победа“, входящий в группу „Аэрофлот“, с 1 августа возобновляет программу полетов в турецкие Бодрум и Даламан из Москвы (аэропорт Внуково)», — говорится в сообщении на сайте авиакомпании.

Рейсы из Москвы в Бодрум будут выполняться три раза в неделю, в Даламан — четыре раза. Продажа билетов уже стартовала.

«Победа» напомнила, что также открыты продажи на рейсы в Анталью — в аэропорты Анталия и Газипаша. Авиакомпания возобновит полеты туда с 1июля.

Россия разрешила полеты в Турцию с 22 июня. В связи с этим Ростуризм рекомендовал туроператорам активировать в первую очередь туры людей, которые купили путевки еще до 31 марта 2020 года. Однако тогда из-за начала пандемии они не смогли отправиться в путешествие.

Туркомпании должны отправить заплативших за поездку клиентов на отдых до 31 декабря 2021 года либо вернуть деньги. Также в отпуск должны отправиться и те люди, отдых которых перенесли с весны этого года из-за закрытия границ с Турцией.