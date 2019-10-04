«Победа» попросила от государства компенсацию за отмену полетов в Грузию

Лоукостер «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») обратился в Минтранс РФ с просьбой раскрыть сроки предоставления компенсации за приостановку полетов в Грузию.

Газета «Коммерсант» в пятницу со ссылкой на источник, близкий к компании, сообщила, что «Победа» написала соответствующее письмо ведомству.

«Подтверждаю», — ответили РИА «Новости» в пресс-службе «Победы» на вопрос, действительно ли компания направила такое послание Минтрансу.

В свою очередь источники газеты в нескольких авиакомпаниях выразили уверенность, что государство не выделит деньги лоукостеру.

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Отношения между Грузией и Россией накалились летом 2019 года. Российскую делегацию вынудили покинуть Межпарламентскую ассамблею православия, проходившую в Тбилиси. Поводом стало то, что представитель РФ Сергей Гаврилов сел в кресло главы грузинского парламента. По его словам, он это сделал по предложению принимающей страны.

После этого в столице Грузии прошли акции протеста. Кроме того, с критикой России выступила и президент страны Саломе Зурабишвили. Российский лидер Владимир Путин отреагировал на эти события приостановкой полетов в Грузию. Его указание вступило в силу 8 июля.

Минтранс РФ заявлял, что намерен рассмотреть вопрос о компенсациях авиаперевозчикам за прекращение полетов. Вице-премьер Максим Акимов в начале сентября заявил, что ведомство не предоставило кабмину соответствующих предложений.