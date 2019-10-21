«Победа» ответила на претензии ФАС к аудиорекламе на борту

В пресс-службе авиакомпании «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») ответили на претензии ФАС. Там заявили, что размещение аудиорекламы на борту самолетов позволит снизить цены на авиабилеты.

В пресс-службе «Победы» претензия ведомства вызвала удивление. Там отметили, что она поступает в первый раз. В компании уверены, что и «Победа» и ФАС «больше всех заинтересованы в том, чтобы авиаперелеты становились доступнее».

«Победа» возьмет свое. Лоукостер повысит цены, но останется самым дешевым Подробнее

«Дополнительный доход позволяет лоукостерам предлагать больше билетов по минимальным ценам. Мы уже несколько лет благодаря рекламе на борту можем себе позволить большую гибкость в предложении низких тарифов на авиабилеты», — сказали в «Победе».

В пресс-службе также подчеркнули, что ФАС ранее сформулировал правовую позицию о применении 20-й статьи закона «О рекламе». В соответствии с ней, при размещении рекламы на транспортном средстве необходимо соблюдать требования правил дорожного движения.

Согласно Воздушному кодексу, самолет относится к летательному аппарату, а не транспортному средству, и правилам дорожного движения не подчиняется», — говорится в сообщении «Победы».

Федеральная антимонопольная служба возбудила в отношении авиакомпании «Победа» дело после жалобы пассажиров на то, что на борту самолета проигрывается аудиореклама. ФАС подозревает авиаперевозчика в нарушении закона «О рекламе».