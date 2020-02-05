«Победа» объяснила, почему пересадила 90-летнего ветерана

Ветеран Великой Отечественной войны полетел из Казани в Сочи лоукостером «Победа». Его якобы сначала не пустили на борт из-за незначительного перевеса багажа, а потом отказались посадить на заранее оплаченное место повышенной комфортности.

Выяснилось, что отказ в месте с перевесом не связан. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

Пожилой мужчина зарегистрировался на рейс 2 февраля, оплатив место с увеличенным пространством для ног. Кресло находилось рядом с эвакуационным выходом, и посадить туда 90-летнего ветерана авиакомпания не смогла.

«Возле эвакуационных выходов не размещаются клиенты, которые в случае эвакуации не смогут оказать необходимого содействия экипажу», — напомнили в пресс-службе о принятых мировых стандартах безопасности.

На борт пассажира доставили со специальным сопровождением. Ветерану предоставили место не у эвакуационного выхода. Деньги за услугу «Выбор места» мужчине вернули.

В «Победе» заметили, что не нарушат правила безопасности ни при каких обстоятельствах. Лоукостер пообещал обратиться в суд, если СМИ будут публиковать недостоверную информацию, вредящую репутации перевозчика.