Победа Яны Габбасовой на шоу «Голос» возмутила зрителей

В комментариях на YouTube многие пользователи прямо заявили, что проект продажен, а первое место Габбарова купила.

«Обыкновенный ни чем не выделяющийся голос, я и сама так могу спеть. Не удивила. Каким макаром победила только — непонятно», — написала Tatiana P. Aleksey Bokarev заявил, что «на третьей фальшивой ноте выключил звук». Римма Рафикова призналась, что тоже из Башкирии, но песню дослушать до конца не смогла, так как ужасный голос испортил всю песню.

«Давайте поскорее забудем этот бездарный сезон вместе с победительницей», — предложил Mike Nb.

С ним не согласились другие комментаторы.

«На мой взгляд, первое место заслуженно. Не совсем удачна для нее сама песня, так как из советских времен и довольна сложная, и не в ее характере, но с удовольствием слушал другие в ее исполнении. Динамика, чистота нотариуса, ритмичность, тембрал», — отметил Анатолий Яли.

Поклонники еще одного финалиста шоу Олега Аккуратова, разумеется, сочли его более достойным победы. Но и мнению поклонников разделились.

«Аккуратов тоже умничка. Они равные с Яной. Но все-таки выиграла песня Яны», — подчеркнула Ирина Ребезова.

В обсуждении упомянули и наставников шоу, действия которых вызвали некоторые вопросы.

«Верните пожалуйста Билана, Пелагею, Агутина. Исполнители молодцы — наставники отвратительны и скандальны. В этом сезоне только Сюткин себя достойно показал. Баста в детском голосе вообще девчонкам клип обещал снять. И не снял», — напомнил Саша.

Было также высказано мнение, что сомнительная победа Габбаровой вызвана именно составом наставников.

«Что вы набросились на девчонку? Ведь поет она гораздо лучше членов жюри. Поэтому они и оценивают ее отталкиваясь от своих собственных способностей», — написал Aleks Rya.