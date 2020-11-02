«Победа» ищет юристов для возможного расторжения договора по Boeing 737 MAX

«Победа» объявила тендер на оказание консультационных юридических услуг для расторжения или реструктуризации договоров операционного лизинга пяти самолетов Boeing 737 MAX.

Из данных портала госзакупок следует, что начальная (максимальная) цена контракта заявлена в 72 тысячи долларов с учетом НДС, пишет агентство «Прайм».

Процесс оказания услуг заказчик поделил на этапы. В процессе исполнения обязательств по договору авиакомпания, как отмечается в материале, может по собственному выбору завершить оказание услуг после определенного этапа. Определиться с исполнителем контракта лоукостер «Победа» намерен до 20 ноября. Закупка проводится в форме открытого конкурентного отбора.

Летом 2020 года «Победа» провела аналогичную закупку. В документации фигурировали 15 лайнеров Boeing 737 MAX. В материалах портала госзакупок сведений о заключенном договоре нет.

Эксплуатация 737 МАХ была приостановлена в январе 2020 года после крушения в марте прошлого года самолета Ethiopian Airlines в Эфиопии, жертвами которого стали 157 человек, и крушения аналогичной модели Lion Air в Индонезии с 189 погибшими.

В Boeing признали, что у 737 МАХ были проблемы в системе улучшения характеристик маневренности. Это привело к тому, что по всему миру авиакомпании сняли с эксплуатации эту модель. Из-за скандала подал в отставку генеральный директор компании Деннис Мюленбург.