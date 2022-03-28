Премия «Оскар» за лучший фильм для киноленты «CODA: ребенок глухих родителей» ознаменовала победу доброты, тепла, семьи и мира над конфликтом и агрессией, ведь основным его конкурентом был фильм «Власть пса», отметил кинокритик Егор Москвитин. Отдельно он обратил внимание на то, что картина вышла на стриминговом сервисе Apple TV. Этот момент специалист тоже назвал знаковым.

« [Фильм „Власть пса“ —] это очень жесткая история, в которой сталкиваются два типа лидерства, две эпохи, два разных вида мужества, и там много насилия, жестокости, борьбы, агрессии, конфликта и какой-то несовместимости. Это некая война на уничтожение. Старый ковбой вступает в бой с молодым юношей, и кто-то один из них должен уступить или даже умереть», — поделился своими впечатлениями Москвитин в комментарии «360».

При этом «CODA: ребенок глухих родителей» — это, наоборот, кино очень теплое и семейное, где зритель видит абсолютно бесконфликтную историю взросления девочки, которая родилась в семье глухих родителей, но при этом сама слышит, умеет петь и хочет стать певицей, добавил он.

«Для этого она должна перестать помогать семье или хотя бы установить какие-то границы. И поскольку родители девочки — рыбаки, а девочка — певица, то невольно вспоминаешь историю Ариэль о русалочке и смеешься тому, как люди могут быть персонажами мультфильма, оставаясь людьми», — добавил кинокритик.

По его мнению, победа фильма CODA стала победой гуманизма. Он отметил, что это первый в истории фильм, где почти все ведущие актеры — глухие. Кроме того, это первая в истории кинолента, которая завоевала «Оскар», будучи победителем фестиваля независимого кино «Сандэнс».

«А в-третьих, это победа стриминга. И этим стримингом оказался Apple TV, а не Netflix. И это, конечно, забавный исторический факт и начало неких больших перемен», — сказал Москвитин.

В остальном, по его оценке, церемония была достаточно предсказуемой.

«Единственное, что не удалось угадать, — это приз за лучший оригинальный сценарий для „Белфаста“», — заключил он.