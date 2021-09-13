Госдума предложила расширить число льготников по ЖКУ в России

В Госдуме предлагают увеличить число россиян, которым положены льготы на оплату ЖКУ. Подробности новой инициативы узнали «Известия».

Изданию стало известно, что уже этой осенью в нижнюю палату парламента собираются внести законопроект. Он предлагает снизить максимальную долю расходов на ЖКУ относительно дохода семьи. С 2023 этот показатель планируют сделать равным 18%, а с 2025 — 15%.

На данный момент в большинстве регионов страны действует максимальный размер оплаты коммунальных услуг в 22% дохода. Те расходы, которые превышают данную планку, оплачиваются из регионального бюджета.

Такая поддержка сейчас доступна примерно трем миллионам семей. Ожидается, что если в силу вступят новые расценки, то это поможет еще минимум одному миллиону россиян.

Для жителей Подмосковья действует достаточно большое число льгот. Однако не все о них знают. Теперь ознакомиться с перечнем и понять, на чем можно сэкономить, получится на сайте Госуслуг. Причем, для этого будет достаточно одного клика. На ресурсе сформировано восемь категорий, каждая из которых относится к новому этапу жизни россиянина — времени работы, рождению детей, выходу на пенсию и другим.