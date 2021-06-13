«По „встречке“ и на красный свет»: Колонна велосипедистов проехала по ночному Петербургу

Огромная колонна велосипедистов-экстремалов ехала в Санкт-Петербурге в ночь на 13 июня, сообщил источник «360». Около полуночи в полицию стали поступать сообщения о спортсменах, которые выезжали на проезжую часть.

Видеозаписи с городских камер наблюдения оказались в распоряжении «360».

Велосипедисты двигались по улице Победы в сторону Московского проспекта. По словам очевидцев, в колонне было более 250 человек. После велосипедисты выехали на Московский и продолжили путь в сторону центра.

По словам источника «360», они выезжали на проезжую частью, местами двигались по встречной полосе, а также проезжали на красный сигнал светофора. Некоторые велосипедисты попадали в мелкие ДТП. На перекрестке с улицей Бассейной колонна разделилась. Половина велосипедистов уехали в сторону Кировского района.