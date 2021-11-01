Составлен рейтинг регионов России по уровню безработицы

Уровень безработицы в российских регионах летом 2021 года составил 4,6%. Это на 1,7 процентного пункта (п.п.) ниже пикового значения третьего квартала 2020-го. Самый высокий уровень безработицы зафиксирован в Ингушетии, самый низкий — в Санкт-Петербурге, ЯНАО и Москве.

После коронавирусного 2020 года, когда во всем мире произошел спад в экономике, в 2021-м многие экономические показатели в России показали положительную динамику, отметило РИА «Новости».

В 44 российских регионах, согласно результатам рейтинга, уровень безработицы ниже, чем в среднем по стране. В восьми субъектах федерации она меньше 3%, еще в 20 — в диапазоне 3-4%. Рейтинг замыкают восемь регионов, где уровень безработицы превышает 10%.

Самый низкий уровень безработицы наблюдается в Санкт-Петербурге — 1,9%, на втором месте Ямало-Ненецком автономном округе — 2%. Замыкает тройку лидеров Москве — 2,5%. Следом идут Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (2,5%), Республика Татарстан (2,6%).

В Республике Ингушетия складывается наиболее сложная ситуация с занятостью. Там уровень безработицы составил 30,5%. Перед Ингушетией идет Дагестан — 14,9%. В Тыве уровень безработицы составил 14%, в Северной Осетии — Алании — 13,2%, в Карачаево-Черкесской республике — 12,8%, в Чечне — 12,8%, в Республике Алтай — 10,7%, в Кабардино-Балкарии — 10,3%.

Соискатели на российском рынке труда стали более внимательно выбирать работу. Работодатели начали соответствовать — устанавливать более высокую оплату труда и улучшать условия. Ситуация вызвана в том числе нехваткой кадров, которая сформировалась из-за эпидемии.