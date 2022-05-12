Стали известны ограничения для вышедшего по УДО экс-министра Улюкаева

Вышедшему из колонии в рамках условно-досрочного освобождения бывшему министру экономического развития Алексею Улюкаеву запретили менять место жительства без предварительного уведомления ФСИН. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу Московского районного суда Твери.

Также бывший чиновник обязан ежемесячно отмечаться в отделе полиции по месту жительства. Эти ограничения прописаны в судебном постановлении, по которому Улюкаев досрочно освободился.

Эти нормы для бывшего министра продолжат действовать до окончания неотбытого срока наказания.

В случае нарушения условно-досрочное освобождение отменят, а Улюкаева вернут в колонию для отбытия оставшейся части срока.

Из тверской колонии Алексей Улюкаев выехал на черном джипе Range Rover в сопровождении двух иномарок.

С собравшимися у исправительного учреждения журналистами бывший чиновник не захотел общаться.

Ходатайство об условно-досрочном освобождении экс-министра подал его адвокат. Как сообщила «Газета.ru», суд удовлетворил просьбу, посчитав, что цель наказания удалось достичь. Вынесенное постановление не стали обжаловать прокуратура и ФСИН. В четверг, 12 мая, документ вступил в силу.

Алексея Улюкаева задержали в ноябре 2016 года по уголовному делу о получении взятки в два миллиона долларов. Замоскворецкий суд Москвы приговорил бывшего чиновника к восьми годам колонии строгого режима. Также ему запретили работать в органах власти и государственных корпорациях и оштрафовали на 130 миллионов рублей.