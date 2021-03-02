Роскомнадзор заблокировал более 450 материалов в Сети по теме суицида

Сотрудники Роскомнадзора отслеживают в социальных сетях контент, связанный с темой суицида. Они уже ограничили доступ к 451 материалу в Сети. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«На текущий момент на основании требований Роскомнадзора об удалении призывов социальные сети ограничили доступ к 451 противоправному материалу», — привело слова пресс-службы РИА «Новости».

В Роскомнадзоре пояснили, что доступ к материалам решили заблокировать для защиты детей. Призывы к самоубийствам стали активно распространять с 21 февраля.

Ранее официальный представитель СКР Светлана Петренко сообщила, что глава ведомства Александр Бастрыкин поручил провести проверку в связи с распространением информации о детском суициде в соцсетях. Она пояснила, что в конце февраля стали появляться сообщения с призывами к небезопасным для жизни детей действиям.

Сейчас за запрещенный контент штраф грозит Twitter. Начиная с 2017 года социальная сеть не удалила 2862 материала, нарушающего законодательство. Роскомнадзор нашел контент про способы совершения самоубийства, порнографические изображения несовершеннолетних и информацию о способах изготовления и приема наркотиков. Теперь компании придется выплатить сумму от 800 тысяч рублей до восьми миллионов.