Стоимость доставки овощей по России решили снизить

Минпромторг обсудит с Минтрансом меры для снижения цен на транспортные услуги и стабилизации стоимости «борщевого набора». Для этого ведомство готовит совещание, заявил замглавы министерства Виктор Евтухов.

Минпромторг планирует провести совещание с Минтрансом, чтобы обсудить причины повышения цен на транспортировку продуктов, включая «борщевой набор».

«Минпромторг предпринимает все меры, чтобы не допустить возможного роста транспортных расходов. Мы работаем с коллегами из ФАС для проверки обоснованности роста услуг перевозчиков», — процитировала Евтухова газета «Известия».

Замглавы ведомства отметил, что причины повышения стоимости транспортных услуг могут быть разные. В числе одной из таких причин он назвал нехватку водителей.

«Из-за пандемии часть иностранных сотрудников в этих работах теперь не участвуют», — напомнил Евтухов.

Он добавил, что к подорожанию мог привести также рост стоимости топлива. Замглавы Минпромторга пообещал, что сотрудники министерства найдут решение проблемы вместе с коллегами из Минтранса.