Опубликован рейтинг регионов России по развитию ипотеки

Первую строчку рейтинга развития ипотеки в России занимает Ханты-Мансийский автономный округ. За последний год 45 человек из тысячи взяли кредит на покупку жилья. Это в 1,7 раза больше, чем в среднем по стране. На втором и третьем месте находятся Ямало-Ненецкий автономный округ (43,2) и Тюменская область (42,2).

Как сообщило РИА «Новости», в пятерку лидеров вошли «Новосибирска область (38,7) и Чувашия (38,6). Замыкают список Крым (8,8), Дагестан (6,2) и Ингушетия (5,3). Самые большие кредиты на покупку жилья берут в Москве (в среднем, 6,12 миллиона рублей), Московской области (4,19) и на Сахалине (4,13). Самые маленькие — в Чечне (0,97 миллиона рублей), Ингушетии (1,02) и Курганской области (1,8). В апреле текущего года выяснилось, что с начала года чаще других брали ипотеку жители Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Республики Татарстан и Свердловской области.