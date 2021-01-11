facebook_pixel
    11 января 2021, 02:47

    Оплату госпошлины по QR-коду запустят в МФЦ

    Анатолий Минкин

    Россиянам больше не придется стоять в очереди к банкоматам в МФЦ, чтобы оплатить государственную пошлину или штрафы. В ближайшее время в центрах «Мои документы» запустят оплату по QR-кодам. Об этом в интервью газете «Известия» рассказал заместитель министра экономического развития Алексей Херсонцев.
    Оплату госпошлины по QR-коду запустят в МФЦ

    Она пояснил, что сейчас такой эксперимент проводят в Липецкой области и его признали успешным. Система действует следующим образом, клиент МФЦ получает QR-код для оплаты штрафа. После этого через приложение «Госуслуги» он его сканирует и оплачивает с карты.

    «Для нас важно, чтобы в центрах госуслуг была возможность заплатить, причем быстро и без бюрократизма, тем более что многие уже привыкли проводить моментальные трансакции с помощью карты или мобильного телефона», — пояснил заместитель министра.

    Херсонцев отметил, что в этом году проект распространят на всю Россию. Также в этом году наладят механизм выдачи в МФЦ биометрических загранпаспортов. В ряде регионов эта услуга пока недоступна.

    «Это достаточно затратный эксперимент: чтобы его воплотить, в центрах госуслуг должны поставить криптокабины. Кроме того, он технологически сложный, поскольку затрагивает персональные данные. А вам, да и нам, не хотелось бы, чтобы они утекли или стали объектом мошеннических действий», — подчеркнул Херсонцев.

    По его словам, в этом году технологию опробуют в ряде регионов, чтобы после распространить на всю страну.