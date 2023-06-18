Общество 18 июня 2023, 14:39 «Троицу» Рублева оставят в храме Христа Спасителя еще на месяц Минкультуры РФ: икону «Троица» оставят в храме Христа Спасителя до 19 июля Фото свящ. Игорь Палкин / patriarchia.ru

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Икона «Троица» авторства Андрея Рублева пробудет в храме Христа Спасителя до 19 июля. Об этом сообщила пресс-служба Минкультуры РФ, написал ТАСС.

«Это связано с просьбами представителей РПЦ дать возможность верующим поклониться образу на праздник преподобного Сергия Радонежского, чью память церковь чтит 18 июля», — указано в сообщении.

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Состояние святыни стабильное, за произведением тщательно следят эксперты, в том числе сотрудники Третьяковской галереи. Специалисты передали, что резких колебаний температурно-влажностного режима в храме нет, поэтому иконе ничего не угрожает.

После пребывания в храме Христа Спасителя икону «Троица» Андрея Рублева отправят на реставрацию, которая продлится до года, а потом — в Троице-Сергиеву лавру.

Многие искусствоведы и реставраторы были против того, чтобы 600-летнее произведение искусства помещали в церковь, переживая за его состояние. Однако некоторые эксперты придерживаются мнения, что перемещение иконы на ее историческое место логично и закономерно. Икона — богослужебный предмет, который и создавали для определенных целей.

Святыню доставили в храм Христа Спасителя вечером 3 июня. Машина, на которой везли икону, была оборудована пневматической подвеской, системой климат-контроля и различными системами безопасности. За сохранностью реликвии следят росгвардейцы и служба безопасности храма.

Икона Святой Троицы, написанная Андреем Рублевым в первой трети XV века, носит еще название «Гостеприимство Авраама». Это одно из самых знаменитых произведений иконописца. До 1917 года святыня находилась в Троицком соборе Троице-Сергиевой лавры.