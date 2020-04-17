По программе реновации в Москве проектируют 77 жилых домов

Программа реновации продолжает работать в Москве. Сейчас 77 жилых домов находятся на стадии проектировки. Общая площадь нового жилья составит 1,5 миллиона квадратных метров.

«В каждой квартире обустраивают гостиную, спальню, кухню, прихожую, гостевой санузел, ванную комнату, коридор, а также лоджию или балкон», — рассказал руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов. Его процитировал сайт мэра Москвы.

При работе над проектами учитываются и возможности маломобильных людей. Для них сделают широкие коридоры и дверные проемы. Также в квартирах поставят специальную сантехнику, дверные ручки, розетки, звонки и выключатели расположат на удобном уровне.

В новых домах сделают хорошую отделку, поставят утепленные металлические входные двери и стеклопакеты с москитной сеткой.

В новостройки проведут интернет, кабельное телевидение, обеспечат телефонной связью. Также там появятся системы охраны, оповещения, видеонаблюдения и пожарная сигнализация. На первых этажах откроются спортивные клубы, кафе и магазины.

Программа реновации в Москве стартовала в 2017 году. Ее цель — обновить жилищный фонд столицы.

Однако сейчас все силы московских властей направлены на борьбу с коронавирусом. В связи с этим в столице 18 апреля пройдет четвертая масштабная дезинфекция.