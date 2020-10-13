Идею с программой по охране психического здоровья оценили в Госдуме

«Учитывая целую совокупность разного рода обстоятельств, мы видим, что состояние психического здоровья населения нуждается в дополнительных мерах, особенно в условиях разного рода стрессов», — обратил внимание парламентарий.

По его словам, охрана психического здоровья детей станет приоритетным направлением этой программы. Он заметил, что в школах не хватает специалистов, которые работают с зависимостью от интернета и видеоигр, травлей, проявлением агрессии и употреблением наркотиков.