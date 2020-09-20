Названы пять самых красивых мест Москвы для прогулок по ночам

На первом месте расположилась Никольская улица. Над ней протянулась самая длинная гирлянда в городе. Ее общая длина составляет 92 километра. Впервые гирлянду растянули еще в 2017 году. Через год во время чемпионата мира по футболу улицу облюбовали фанаты со всего мира. Многие забрали себе на память светодиодные лампочки, висящие над головой. Все элементы быстро заменяли новыми.

Столешников переулок — это не только поход по модным бутикам, но и более семи тысяч фонариков, которые создают очень романтическую атмосферу. Вдоль переулка можно посидеть на лавочках и послушать песни уличных музыкантов.

Самая разноцветная гирлянда раскинулась над Кузнецким мостом — популярным местом для прогулок жителей города и туристов на протяжении многих лет. До революции это было главной торговой точкой, куда стекались со всех концов города. Пройти по историческим местам под освещение фиолетовых, красных и оранжевых шаров очень приятно.

Над Большой Дмитровкой раскинулась световая инсталляция, напоминающая синих медуз. Вечером создается впечатление, что они парят в воздухе. В начале века это была самая шумная улица столицы, где толпились извозчики, дожидаясь, пока публика из театров и клубов поедет домой.

Камергерский переулок — любимое место многих москвичей. В местных кафе и барах часто можно встретить известных актеров МХТ имени Чехова. В сумерках переулок преображается. Мягкий свет гирлянд и фиолетовые шары окунают в прошлое. Ностальгический настрой добавляют кованые фонари и брусчатка, по которой удобно медленно идти.