Дед Мороз с северным оленем прогулялись по магазину в Сургуте

Северный олень по кличке Валерчик прошелся по магазину в Сургуте на поводке у Деда Мороза. На кадрах, появившихся в соцсетях, видно, как олень тянет хозяина между стеллажами, а тот задает направление: «Валерчик! Прямо, прямо…»

В руках у Деда Мороза телефон, на который он снимает Валерчика. Внимание животного привлекла игрушка «Говорящий щенок» — олень гулял по магазину подарков.

Вскоре выяснилось, что видео сняли для вирусного рекламного ролика. В костюме Деда Мороза был оленевод Клим Кантеров. На его странице во «ВКонтакте» есть несколько фотографий в образе Деда Мороза, позирующего с оленями.

Клим Кантеров / «ВКонтакте»

В магазине заявили, что сотрудники были довольны визитом. А олень Валерчик «гуляет по лесу и тоже на нас не в обиде», добавили там.