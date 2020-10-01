Минздрав обновил рекомендации по лечению коронавируса

Применение препарата от коронавирусной инфекции нового типа «Фавипиравира» в амбулаторных условиях теперь указано в обновленных методических рекомендациях по лечению COVID-19 Минздрава России.

«Минздрав России утвердил обновленные Временные методические рекомендации „Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)“. В версии 8.1 документа описано применение противовирусных препаратов с международным непатентованным наименованием „фавипиравир“ в амбулаторных условиях», — сказано в сообщении пресс-службы российского министерства здравоохранения. Его приводит РИА «Новости».

Ранее Минздрав России разрешил амбулаторное применение двух отечественных препаратов против COVID-19 с международным непатентованным наименованием «Фавипиравир» — это «Арепливир» компании «Промомед» и «Коронавир» компании «Р-Фарм». Препараты до этого могли применяться только для лечения заболевших в стационарах.

Заместитель исполнительного директора по разработке «Арепливира» Елена Маскаева ранее рассказала, как создавали «Арепливир». После информации об эффективности японского препарата российские ученые сразу начали собственные разработки. Так как у медиков не было ингредиентов зарубежных коллег, вакцину пришлось разрабатывать с нуля. В итоге препарат признали эффективным. Но эксперт отметила, что на этом исследования не заканчиваются. Ученые продолжат дальше разрабатывать другие комбинации препарата.