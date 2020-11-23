Фельдшеры в Петербурге подали в суд из-за отказа в выплатах по коронавирусу

Фельдшеры одной из станций скорой помощи Петербурга подали административный иск к администрации Центрального района об оспаривании отказа в выплате по COVID-19. Смольнинский районный суд Петербурга принял исковое заявление к производству.

Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.

«Исковое заявление принято судом и назначено предварительное слушание», — приводит агентство сообщение пресс-службы.

Из иска следует, что в июле и августе администрацией района были вынесены решения по заявлениям истцов об отказе в предоставлении единовременной выплаты медицинским работникам, которые пострадали вследствие оказания помощи пациентам с коронавирусной инфекцией, на основании того, что заражение фельдшеров произошло при обстоятельствах, не связанных с оказанием помощи пациентам.

В пресс-службе судов добавили, что административные истцы просят суд решения об отказе отменить и обязать ответчика принять решения о выплате.

С 23 ноября в Санкт-Петербурге начали действовать новые ограничения по коронавирусу. Как писал сайт «Утро.ру», закрываются все заведения общепита, в том числе фудкорты в торговых центрах. Также закроются все катки, а зрителей перестанут пускать на различные спортивные состязания.