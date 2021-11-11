Доля платежей по карте «Мир» впервые перевалила за 25%

Платежная система «Мир» впервые заняла более четверти рынка платежей. По итогам девяти месяцев доля безналичных операций по оплате составила 25,2%.

Всего к октябрю в России выпустили более 108 миллионов карт «Мир», сообщила газета «Известия» со ссылкой на данные Центробанка. По словам представителей национальной платежной системы, показатель в 25% является существенным. Каждый следующий процент будет требовать более серьезной работы.

Как заявили в финансовой компании, до конца 2023 года платежная система постарается достичь 27-30% по объемам платежей. Такой показатель был обозначен стратегией Центробанка.

Сейчас Россия является одним из лидеров по объему безналичных платежей в розничном обороте. За последние семь лет доля таких платежей выросла более чем в 2,5 раз. В ЦБ считают, что потенциал еще не исчерпан.

В стратегии развития национальной платежной системы отмечается, что к концу года объем безналичных платежей должен достигнуть порядка 72%. Карту «Мир» принимают не только на территории России, но и в Турции, Армении, Вьетнаме и других странах.