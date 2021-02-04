Суд отклонил протест Google по иску «Царьграда»

Представители Google хотели оспорить определение Арбитражного суда Москвы о подсудности иска к корпорации, а дело в отношении российского представительства ООО «Гугл» — выделить в отдельное производство. Задуманное совершить так и не удалось.

«Это еще раз подтверждает, что Арбитражный суд Москвы имеет компетенцию рассматривать инициированный спор по восстановлению доступа к аккаунту „Царьграда“», — сказал представляющий интересы телеканала Артур Зурабян.

Уловку с разделением спора он объяснил попыткой после сыграть на вероятных судебных противоречиях и выиграть процесс. Арбитражный суд оставил его единым. Первое заседание назначено на 16 февраля.

Не исключено, что Google подаст апелляцию. Занятие довольно бесперспективное, но помогает тянуть время, о чем представители корпорации упоминали в кулуарах. Зурабян заметил, что дело по существу начнут рассматривать как раз после прекращения «игр в апелляцию».

Канал «Царьграда» заблокировали на YouTube после того, как количество его подписчиков превысило миллион. После вмешательства Роскомнадзора Google признался, что наложил блокировку, фактически руководствуясь американскими законам. После этого «Царьград» подал исковое заявление в суд.