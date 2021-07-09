Минэкономразвития ухудшило прогноз по инфляции в 2021 году

Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции в России в этом году. Значение увеличили в 4,3% до 5%. Такие данные отмечены в письме, направленном в регионы министерством.

По словам представителя ведомства, ожидаемый коридор инфляции находится на уровне между 4,9% и 5,1%. При этом министерство предполагает, что в 2022 году удастся выйти на целевой уровень роста цен в 4%, сообщило РИА «Новости».

Согласно информации Росстата, в июне годовое повышение цен в России достигло 6,5%. Такой показатель является максимальным с августа 2016-го.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников заявлял, что сотрудники министерства фиксируют тенденцию замедления темпов инфляции. Но в июле на инфляции будет сказываться повышение тарифов на услуги ЖКХ и увеличение стоимости металлов.

Рост инфляции может ударить по кошельку людей. Чтобы не потерять деньги, экономисты посоветовали не скупать продукты, а грамотно изменить структуру потребления. По их словам, если нужно взять кредит, то лучше оформить его сейчас.