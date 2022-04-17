«По-другому не получится». Зеленскому дали два совета в ответ на попытки тянуть время

Президент Украины Владимир Зеленский снова решил тянуть время и заявил, что готов к диалогу с Россией о статусе Крыма и вступлении в НАТО. Одновременно он обратился к альянсу за помощью. Спикер Госдумы Вячеслав Володин посоветовал ему срочно принять два решения, если его заботит судьба Украины.

«Первое. Отвести войска с территории Донецкой и Луганской народных республик. Второе. Фиксировать на договорной основе обязательства по признанию Крыма и внеблоковому статусу Украины, а также по денацификации и демилитаризации страны.По-другому не получится», — написал Володин в своем Telegram.

Он обратил внимание, что Зеленский говорит о готовности обсуждать с Россией вопрос об отказе от вступления в НАТО и о статусе Крыма, но только после того российские войска будут выведены с территории Украины. При этом, по словам Зеленского, делать это надо медленно, не спеша.

«Так же он говорил до переговоров в Турции, когда наши военные стояли под Киевом. Россия сократила активность на этом направлении, отвела войска. После чего появилась инсценировка в Буче и другие провокации», — подчеркнул спикер Госдумы.

По словам Володина, Украина отказалась от взятых на себя обязательств. И теперь она снова предлагает тот же сценарий. Причина очевидна, подчеркнул политик. Он пояснил, что Зеленский хочет выиграть время, одновременно обращаясь к НАТО за военной помощью.

«Потери украинской армии уже составили 23 367 человек. В ходе освобождения Мариуполя на вчерашний день сдались 1464 украинских военнослужащих, на территории завода „Азовсталь“ заблокировано еще порядка 2500», — напомнил Володин.