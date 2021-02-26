Пнувшего инвалида жителя Кирова не стали арестовывать

Суд Кирова не стал арестовывать мужчину, который пнул инвалида возле магазина. Задержанного отпустили под подписку о невыезде.

Об этом РИА «Новости» сообщили в региональном следственном управлении СК РФ.

«Суд отказался удовлетворить ходатайство следователя о заключении под стражу. Сейчас мужчине избрана мера в виде подписки о невыезде», — процитировало агентство слова собеседника.

В ведомстве уточнили, что в суд мужчину доставили из СИЗО, однако после заседания он свободно ушел домой.

Уголовное дело против подозреваемого возбудили по статье «Побои». 33-летний мужчина пнул 52-летнего инвалида у входа в магазин. Он объяснил следователям, что решил, будто инвалид собирается пристать к его супруге и тянет к ней руки. Момент попал на камеры видеонаблюдения — на кадрах видно, что пострадавший тянется не к женщине, а к поручню.

Во время допроса обвиняемый признал свою вину и раскаялся, а также заявил, что готов принести извинения пострадавшему.