ПМЭФ рассказал о программе «Петербургских сезонов»

Программа фестиваля культуры «Петербургские сезоны» появилась на официальном сайте Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Центральным событием фестиваля станет концерт на Дворцовой площади для гостей и жителей города, участников форума. Он пройдет 3 июня и станет посвящением медикам и волонтерам. На нем выступит певица Диана Арбенина в сопровождении симфонического оркестра Ленинградской области «Таврический».

В рамках большой культурной инициативы QatarFilmDays в городе организуют серию бесплатных фестивальных кинопоказов.

Новым событием станет MaWahebFestival, где представят серию уникальных мультижанровых музыкальных событий. 4 июня в Российском этнографическом музее состоится открытие выставки «Катар: между землей и морем, сквозь времена и виды искусств».

В Институте восточных рукописей Российской академии наук начнет работать выставка «Рукописные сокровища китайской культуры на берегах Невы».

Но и это еще не все. В фойе новой сцены Мариинского театра откроется выставка «Петр Ильич Чайковский. Мариинский театр». В экспозицию вошли документы, партитуры, афиши, программки, элементы бутафории XIX–XX веков, а также более 25 сценических костюмов.