ПМЭФ-2022 пройдет без представителей недружественных стран

На Петербургском международном экономическом форуме в 2022 году не будет официальных представителей недружественных России государств. На ПМЭФ обсудят изменения в мире, которые происходят в социальной и экономической сферах.

Детали проведения форума раскрыл помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков. Его слова привело РИА «Новости».

«Официальных представителей из недружественных государств не будет на форуме», — подчеркнул Ушаков.

Участники ПМЭФ, заметил помощник Владимира Путина, обсудят масштабы социально-экономических изменений в мире, а также попытаются трезво и всесторонне осмыслить ситуацию с санкциями против РФ.

«На форуме предстоит проанализировать масштабы социально-экономических изменений в мире, трезво и всесторонне осмыслить происходящую ситуацию с санкционным давлением на нашу страну, с учетом того, что это санкционное давление вряд ли будет носить краткосрочный характер», — сказал Ушаков.

Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум пройдет в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня.

Ранее Ушаков рассказал, что участие в ПМЭФ примут делегации высокого уровня из более чем 40 стран мира. Предположительно, приедут на форум и представители Афганистана.