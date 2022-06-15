ПМЭФ-2022 пройдет без представителей недружественных стран
Помощник президента Ушаков: на ПМЭФ не будет официальных представителей недружественных России стран
На Петербургском международном экономическом форуме в 2022 году не будет официальных представителей недружественных России государств. На ПМЭФ обсудят изменения в мире, которые происходят в социальной и экономической сферах.
Детали проведения форума раскрыл помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков. Его слова привело РИА «Новости».
«Официальных представителей из недружественных государств не будет на форуме», — подчеркнул Ушаков.
Участники ПМЭФ, заметил помощник Владимира Путина, обсудят масштабы социально-экономических изменений в мире, а также попытаются трезво и всесторонне осмыслить ситуацию с санкциями против РФ.
«На форуме предстоит проанализировать масштабы социально-экономических изменений в мире, трезво и всесторонне осмыслить происходящую ситуацию с санкционным давлением на нашу страну, с учетом того, что это санкционное давление вряд ли будет носить краткосрочный характер», — сказал Ушаков.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум пройдет в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня.
Ранее Ушаков рассказал, что участие в ПМЭФ примут делегации высокого уровня из более чем 40 стран мира. Предположительно, приедут на форум и представители Афганистана.