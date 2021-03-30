Стартовал набор волонтеров для работы на ПМЭФ-2021

Стартовал отбор волонтеров для работы на Петербургском международном экономическом форуме — 2021. О начале отбора объявил Фонд Росконгресс. Кандидаты должны будут пройти обучение и сдать экзамены, в том числе на знание иностранного языка.

«Работа волонтером может стать хорошим стартом карьеры в событийной индустрии. Традиционно после проведения наших мероприятий мы приглашаем лучших волонтеров пройти стажировку в Фонде Росконгресс, вместе с командой профессионалов принять участие в подготовке и проведении ведущих деловых мероприятий страны», — подчеркнул председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

В вузах Петербурга с 30 марта пройдет серия информационных встреч со студентами. На них организатор Форума расскажет про условия отбора, обучение волонтеров и проведение экзаменов. Встречи состоятся в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого, Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики», Северо-Западном институте управления РАНХиГС, Санкт-Петербургском государственном университете промышленных технологий и дизайна и других.

Ассоциация волонтерских центров в рамках проекта «Программа мобильности волонтеров» проводит прием заявок иногородних волонтеров. Успешно прошедших отбор по программе кандидатов обеспечат проживанием и проездом к месту проведения мероприятия и обратно.

Ассоциация волонтерских центров является крупнейшей добровольческой организацией в России. Он была создана по инициативе президента страны Владимира Путина в 2014 году. Ее цель — это сохранение наследия волонтерской программы XXII Олимпийских игр в Сочи и развития добровольческого движения и гражданской активности в стране.

Стать волонтером может гражданин России старше 18 лет, из обязательных условий — владение английским языком на уровне B2 и выше. Узнать полные условия работы и подать заявку на участие в ПМЭФ-2021 в роли волонтера можно на портале congress.ru/volunteers. Подать заявку нужно до 9 апреля.

ПМЭФ-2021 пройдет в начале лета, 2–5 июня. Он состоится на территории КВЦ «Экспофорум».

Организаторы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021) обеспечат комфорт и безопасность для всех участников и гостей. В 2021 году, учитывая эпидемические риски, организаторы избрали новый подход к обеспечению безопасности участников. Форум пройдет в формате очных встреч с использованием современных технологий. Будут созданы все условия для того, чтобы предотвратить угрозу распространения коронавируса.