ПМЭФ-2021 начал прием заявок на молодежный день

Международный молодежный экономический форум состоится в рамках ПМЭФ 5 июня 2021 года. Организаторы начали прием заявок на мероприятие.

В нем могут участвовать специалисты в возрасте от 18 до 35 лет включительно. Речь идет о молодых предпринимателях, лидерах и представителях общественных организаций, студентов высших и средних учебных заведений.

«Уверен, что знания, опыт и практика, которые молодые люди приобретут на Международном молодежном экономическом форуме, будут использованы по максимуму в повседневных и профессиональных вопросах. А новые связи, знакомства и контакты станут искрой полезного и эффективного взаимодействия с единомышленниками, наставниками и такими же профессионалами», — заявил руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев.

Он добавил, что организаторы предоставят все инструменты для полноценной и успешной самореализации в любых начинаниях.

«Активность и инициативность — это двигатель, который, как и любой другой, нуждается в качественном топливе», — добавил он.

Зарегистрироваться для участия в молодежном форуме можно на сайте ПМЭФ. Также надо пройти дополнительную регистрацию на сайте АИС «Молодежь России».

Международный молодежный экономический форум (ММЭФ) — площадка, на которой молодые люди обсуждают ключевые экономические и социальные вопросы с крупнейшими российскими и международными экспертами. Ежегодно программа ММЭФ включает инвест-сессии, пленарные заседания, панельные дискуссии, лекции и открытые диалоги с участием молодых людей, представителей власти, лидеров бизнес-сферы, в том числе и экспертов из иностранных государств. В рамках форума участники могут познакомиться с потенциальными партнерами и единомышленниками, обменяться опытом и контактами, а также применить на практике навыки делового общения.

Соорганизаторами мероприятия Фонд Росконгресс, Федеральное агентство по делам молодежи и Центр содействия молодым специалистам.