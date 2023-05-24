Общество 24 мая 2023, 12:35 Плуготаренко назвал главные опасения российских IT-специалистов Плуготаренко: меры поддержки IT-специалистов нужно модифицировать согласно их запросам РИА «Новости»

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IT-специалисты верят в перспективы Рунета, но переживают за свое будущее, рассказал глава АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко, выступая на полях РИФ. Он отметил, что сейчас государству важно доказать представителям отрасли, что их будут поддерживать, а меры помощи — модифицировать в зависимости от их нужд.

«Айтишники очень сильно верят в перспективы Рунета и российской цифры, но не всегда чувствуют себя уверенно и за свое будущее переживают больше всего», — пояснил он, опираясь на данные опроса РАЭК.

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Плуготаренко подчеркнул, что в этом заключается главная точка приложения усилий — нужно доказать, что меры поддержки, которые в 2022 году приняли впервые в отношении не только IT-бизнеса, а IT-специалистов, — это не проходящее явление.

«[Нужно объяснять, что] эти меры поддержки останутся и будут модифицироваться в соответствие со спросом на них», — выразил уверенность глава АНО «Цифровая экономика».