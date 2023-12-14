Общество 14 декабря 2023, 15:13 Плоские тарифы для перелетов на Дальний Восток продлят на 2024 год Путин сообщил о продлении плоских тарифов для полетов на Дальний Восток РИА «Новости»

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Действие плоских тарифов для перелетов на Дальний Восток продлят на 2024 год. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на прямой линии.

«Что касается плоских тарифов <…> хочу сказать, что они будут продлены», — подчеркнул глава государства.

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По его словам, обычно продление осуществляется в конце года, когда после консультаций с «Аэрофлотом», другими компаниями и Министерством транспорта.

Ранее Путин заявил, что уникальная природа Дальнего Востока может стать мотивацией для развития внутреннего туристического бизнеса. Речь идет о Чукотке, Якутии и Магаданской области. Однако суровый климат этих территорий требует особых подходов к их освоению. Для наращивания турпотока нужно совершенствовать индустрию гостеприимства, считает президент.

Российский лидер 14 декабря подводит итоги года. На этот раз прямую линию главы государства совместили с пресс-конференцией.