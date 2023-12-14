14 декабря 2023, 15:13
Плоские тарифы для перелетов на Дальний Восток продлят на 2024 год
Путин сообщил о продлении плоских тарифов для полетов на Дальний Восток
Действие плоских тарифов для перелетов на Дальний Восток продлят на 2024 год. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на прямой линии.
«Что касается плоских тарифов <…> хочу сказать, что они будут продлены», — подчеркнул глава государства.
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По его словам, обычно продление осуществляется в конце года, когда после консультаций с «Аэрофлотом», другими компаниями и Министерством транспорта.
Ранее Путин заявил, что уникальная природа Дальнего Востока может стать мотивацией для развития внутреннего туристического бизнеса. Речь идет о Чукотке, Якутии и Магаданской области. Однако суровый климат этих территорий требует особых подходов к их освоению. Для наращивания турпотока нужно совершенствовать индустрию гостеприимства, считает президент.
Российский лидер 14 декабря подводит итоги года. На этот раз прямую линию главы государства совместили с пресс-конференцией.
Дальний Восток
Прямая линия с Владимиром Путиным — 2023
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