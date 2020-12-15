Плоские шары и луковки. Декоратор перечислил главные тренды в украшении елки

Флорист отметила, что в дополнение к привычным шарам можно взять такие украшения, как плоские шары, луковки и сосульки. В этом году свою актуальность утратили дождик и мишура. Их лучше заменить цветами на прищепках и декоративными веточками. Еще дерево можно посыпать крупными блестками, повесить на ветки матовые и глянцевые игрушки.

«Цветовые сочетания могут быть совершенно разными! В этом году, я обратила внимание, присутствуют много сложных цветовых гамм. Не синий, а глубокий синий, не розовый, а пудрово-розовый», — добавила специалист.

Бехтерева подчеркнула, что традиционный красный цвет вне конкуренции.