«Площадку» уберут из экзамена на водительские права 1 апреля

Россияне не будут сдавать «площадку» на экзамене на водительские права с 1 апреля 2021 года. Ранее эту часть испытаний планировали исключить 1 октября.

«Срок вступления в силу изменений в правила проведения экзаменов на право управления транспортными средствами <…> в настоящее время перенесен на 1 апреля 2021 года», — приводит ТАСС текст сообщения пресс-центра МВД России.

Одно из этих изменений — отказ от практической части экзамена на площадке.

МВД подготовило в сентябре новую редакцию регламента по проведению экзамена на права. Практическая часть испытаний будет проходить не на площадке, а в реальных условиях дорожного движения. Изменения коснулись списка нарушений, за которые водитель на экзамене может получить штрафные баллы. Появился отдельный блок с грубыми ошибками. Экзамен можно провалить, если не пристегнуть ремень безопасности или достать телефон во время движения.

Права дадут, если водитель на экзамене наберет менее пяти штрафных баллов и покажет свои навыки безопасного вождения. «Площадку» не будут сдавать водители легковушек, грузовиков и автобусов.