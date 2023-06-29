29 июня 2023, 12:43
Площадку для прогулок с домашними животными построили на севере Москвы
Площадку для тренировок и прогулок с домашними животными построили в Западном Дегунине
Площадка для игр, тренировок и прогулок с домашними животными появилась в Западном Дегунине. Об этом сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.
Площадка находится в составе жилого комплекса «Ильменский, 17» и обустроена за счет средств девелопера. При этом посещать ее могут все желающие.
Анастасия Пятова
Председатель Москомстройинвеста
На площадке предусмотрели несколько функциональных зон, в которых установили специальные препятствия и снаряды для тренировок, тоннели и балансировочные пеньки.
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Площадка будет освещаться круглосуточно. Рядом с ней предусмотрели пространство для отдыха и прогулок, разбили газон и высадили деревья.
Ранее москвичам рассказали о выставках животных из приютов, которые пройдут летом на ВДНХ.
Благоустройство
Животные
Москва 2023
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