Общество 29 июня 2023, 12:43 Площадку для прогулок с домашними животными построили на севере Москвы Площадку для тренировок и прогулок с домашними животными построили в Западном Дегунине Сайт мэра и правительства Москвы

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Площадка для игр, тренировок и прогулок с домашними животными появилась в Западном Дегунине. Об этом сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Площадка находится в составе жилого комплекса «Ильменский, 17» и обустроена за счет средств девелопера. При этом посещать ее могут все желающие. Анастасия Пятова Председатель Москомстройинвеста

На площадке предусмотрели несколько функциональных зон, в которых установили специальные препятствия и снаряды для тренировок, тоннели и балансировочные пеньки.

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Площадка будет освещаться круглосуточно. Рядом с ней предусмотрели пространство для отдыха и прогулок, разбили газон и высадили деревья.

Ранее москвичам рассказали о выставках животных из приютов, которые пройдут летом на ВДНХ.