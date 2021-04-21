Площадки для выгула собак могут появиться в Петербурге

Местное самоуправление Санкт-Петербурга продолжает выступать за площадки для выгула домашних питомцев. Об этом сообщил председатель Совета муниципальных образований города Всеволод Беликов в разговоре с «Петербургским дневником».

«Мы настаиваем не первый год, чтобы нам, как занимающимся благоустройством внутридворовых территорий, передали полномочия по обустройству площадок для выгула животных. Это несложно сделать. И это касается сотен тысяч петербуржцев, имеющих питомцев, и миллионов, которые сталкиваются с «весенними подснежниками», — настоял он.

Беликов добавил, что площадки для выгула можно организовать цивилизованно и по-европейски. Он отметил, что обращение горожан услышали и передали районным администрациям.