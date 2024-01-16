Общество 16 января 2024, 17:24 Площадки для работы с беспилотниками открыли в шести московских колледжах Ракова: шесть московских колледжей открыли площадки для работы с беспилотниками Unsplash

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Современные площадки для подготовки специалистов по управлению беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) открыли в шести московский колледжах. Для этого переоборудовали и расширили территории учебных заведений, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, обновление инфраструктуры столичных колледжей — приоритет в модернизации системы среднего профессионального образования. Мэрия наряду с работодателями формирует технологичные учебно-тренировочные площадки для обучения на практике профессионалов.

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«После такого обучения работодатели получают готовых квалифицированных специалистов, которым не будет нужна дополнительная подготовка или переобучение на рабочих местах», — добавила Ракова.

Она уточнила, что в настоящее время правительство Москвы оснащает московские колледжи специальным оборудованием, благодаря которому ученики смогут овладеть навыками работы с БПЛА.

Кроме того, Ракова подчеркнула, что для колледжей приобрели четыре соревновательных полигона и более 200 квадрокоптеров различных модификаций. Также закупили около 200 комплектов, с помощью которых можно учиться собирать летательные аппараты.

Московские учебные заведения и дальше продолжат оснащать роботами. Например, в РЭУ имени Плеханова в новой лаборатории робототехники появится роботизированная сварочная система.