Площадка, ты просто космос. Тематический детский комплекс открыли в Долгопрудном

Тематическая площадка для детей под названием «Космос» появилась в городе Долгопрудный. На церемонии открытия выступили артисты театра «Город».

Источник фото: телеканал «360»

В программе были песни, танцы, и конкурс прыжков через канат. Сам «Космос» получился очень ярким — в веселой цветовой гамме. Безопасные горки, спортивные снаряды и другие аттракционы. Площадка появилась благодаря программе «Комфортная городская среда». Дети и их родители остались в восторге.

«Хорошо сделали, красивая площадка. Как раз не хватало здесь. Все понравилось», — поделился житель Долгопрудного.

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Кстати, на площадке занятия для себя найдут и взрослые. На ней установлены тренажеры. И пока ребенок катается с горки, можно позаниматься уличным спортом.

Всего в Московской области по губернаторской программе должно появиться 246 современных детских игровых площадок. Комплексы оформляют в виде разноцветных замков, космических кораблей, лесных избушек. Развлечения на площадках могут найти как дети, так и родители.