Площадка, ты просто космос. Тематический детский комплекс открыли в Долгопрудном
В программе были песни, танцы, и конкурс прыжков через канат. Сам «Космос» получился очень ярким — в веселой цветовой гамме. Безопасные горки, спортивные снаряды и другие аттракционы. Площадка появилась благодаря программе «Комфортная городская среда». Дети и их родители остались в восторге.
«Хорошо сделали, красивая площадка. Как раз не хватало здесь. Все понравилось», — поделился житель Долгопрудного.
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Кстати, на площадке занятия для себя найдут и взрослые. На ней установлены тренажеры. И пока ребенок катается с горки, можно позаниматься уличным спортом.
Всего в Московской области по губернаторской программе должно появиться 246 современных детских игровых площадок. Комплексы оформляют в виде разноцветных замков, космических кораблей, лесных избушек. Развлечения на площадках могут найти как дети, так и родители.