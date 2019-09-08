Площадка с тренажерами, аттракционами и буккросингом открылась в парке Рошаля

В Рошале появился маяк. В городском парке открылась универсальная площадка в морском стиле. Двухъярусный игровой городок имитирует палубу корабля.

Сама площадка круглой формы, ее диаметр составляет 65 метров. Развлечений на территории представлено множество: это аттракционы, спортивные тренажеры, буккроссинг.

Источник фото: телеканал «360»

В свои 70 лет Людмила Крючкова полна сил и оптимизма. Секрет жизненного позитива прост — дружба со спортом. Утро женщина начинает с зарядки. Потом пешие прогулки на свежем воздухе. И даже после недавно перенесенной травмы свой режим Людмила Георгиевна не поменяла. Пришла на открытие площадки в парк, чтобы опробовать новые тренажёры.

«Сегодня я попробовала новый тренажер, я почувствовала, что я здорова! Я хожу самостоятельно! Ну, ничего я буду сама ходить, я оптимистичная. И я очень рада, что у нас открыли вот такую площадку», — поделилась эмоциями Людмила Крючкова, жительница г. о. Рошаль.

Тренажеры, брусья, турники — это лишь небольшая часть универсальной площадки. Ее построили в городском парке за полгода. На территории превышающей 3000 квадратных метров есть развлечения для всех.

Источник фото: телеканал «360»

Малыши с радость осваивают бизиборды, подростки пробуют свои силы на веревочных аттракционах. Нашли чем себя развлечь и семья Артемовых. Мама Вера, Кира и Максим — семья читающая. За год проглатывают более 30 книг. Так что буккросинг пришелся Артемовым по душе.

«Максим любит читать про приключения, роботов, дочке я читаю очень часто сказки. Здесь можно обменяться книжками — принести свою старую литературу, которую вы уже прочли и взять, если кто-то что-то принес», — отметила Вера Артемова, жительница г. о. Рошаль.

Источник фото: телеканал «360»

Книжки не обязательно брать домой, можно читать прямо здесь в парке на свежем воздухе. Для удобства книголюбов на площадке установлены лавочки и качели. А если разрядился телефон от большого количества красивых селфи, то теперь для жителей Рошаля это тоже не проблема. Зарядить гаджет можно на площадке.

Новая благоустроенная территория — это настоящее раздолье для ребят. Качели, батуты, тоннели, горки, доски для рисования. Все аттракционы безопасные, впрочем, как и само покрытие площадки, оно ударопоглощающее.

«Площадка очень хорошая, покрытие мягкое безопасное для детей. Все замечательно! Парк очень красивый! Преобразился за время нашего проживания. Очень стало красиво», — сказала Ашурай Халиедова, жительница г. о. Рошаль.

Источник фото: телеканал «360»

Стоимость универсальной площадки составила порядка 15 миллионов рублей. Выполнена она в морском стиле. Второй ярус имитирует палубу корабля. В центре аттракционов размещен маяк, который каждый вечер будет зажигать огни. Впрочем, строительство площадки — это только начало масштабной работы по благоустройству. Впереди у администрации города много проектов, которые нужно реализовать.

«У нас дальше масса всего еще должно быть: место с аттракционами, у нас должен появиться аквапарк, у нас должны появиться каналы, музей лодок и гостиницы. Планов громадье», — уточнил Алексей Артюхин, глава г. о. Рошаль.

На территорию парка выделено более 500 гектаров земли. Сейчас освоено только шесть, так что место для реализации намеченных планов есть.