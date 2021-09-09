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    09 сентября 2021, 01:47

    Москве пообещали рост цен на жилье из-за сокращения площади квартир

    Александра Ломейко

    Рынок столичного жилья ждет повышение средней стоимости квадратного метра в новостройках. Цены могут подняться из-за роста доли квартир-студий в продаже.

    Заместитель директора департамента новостроек «ИНКОМ-Недвижимость» Валерий Кочетков рассказал Lenta.ru, что стоимость одного «квадрата» выше в квартирах меньшей площади.

    «Поэтому произойдет увеличение цены в эквиваленте квадратного метра. В кризисные времена спрос на маленькие квартиры всегда растет, а сегодня платежеспособность населения находится на низком уровне», — пояснил эксперт.

    Спрос на маленькие квартиры, по словам Кочеткова, растет на фоне изменений условий льготной ипотеки. За три миллиона — максимальная сумма кредита — приобрести в Москве можно разве что студию.

    По мнению аналитиков, пока что доля таких квартир в столице все же низкая и останется таковой. Взрывной рост спроса на студии вероятен, если многие семьи пересмотрят свой бюджет и рассмотрят их для жизни. Пока что студии отнесли к нишевым продуктам.