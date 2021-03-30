Площадь природных пожаров в России в 2021 выросла

Пройденная огнем площадь природных пожаров в 2021 году уже сейчас превысила показатель аналогичного периода 2020-го почти на 20 тысяч гектаров. Об этом сообщил Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).

«Анализ параметров лесопожарной обстановки показывает, что с уменьшением количества очагов природных пожаров в этом году площади, пройденные огнем, увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года приблизительно на 19 тысяч гектаров», — говорится в сообщении ВНИИ ГОЧС, которое цитирует РИА «Новости».

На прошлой неделе, как отмечают ученые института, ухудшение пожарной обстановки произошло в Дальневосточном федеральном округе. На этой неделе высокие риски возникновения природных пожаров сохранятся в Приморском, Хабаровском и Забайкальском краях, Еврейской автономной области и Приамурье.

Космический мониторинг и патрульно-маневренные группы позволяют своевременно обнаружить и потушить выявленные очаги возгораний.