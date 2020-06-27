Площадь лесных пожаров в России выросла в 5 раз за неделю

По информации ведомства, 27 июня лесные пожары орудуют на 1,153 миллиона гектаров в труднодоступных районах. Региональные комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности отказались тушить пожары в тех зонах.

По данным Авиалесоохраны, 138 пожаров действуют на площади, пройденной огнем. В Якутии горит 929,48 тысячи гектаров, на Чукотке — 97,6 тысячи гектаров, в Магаданской области — 60,7 тысячи гектаров, на Камчатке — 64,4 тысячи гектаров, в Хабаровском крае — 1,5 тысячи гектаров, а в Бурятии — 39 гектаров, написала «Газета.ru».

При этом 20 июня лесные пожары действовали на площади 251 тысяча гектаров на труднодоступных территориях. В то время региональные комиссии также отказались бороться с возгораниями.

Тушить пожары на таких площадях практически невозможно. Об этом заявил руководитель лесной программы российского отделения Greenpeace Алексей Ярошенко, сообщило РИА «Новости».

«Даже если сейчас все силы на них бросить, уже невозможно. Ситуация такая же, как в прошлом году. Мы находимся у подножия пика пожаров, уже отмечается очень резкий рост. По нашим прогнозам, пик будет в конце июля», — отметил он.

По словам эксперта, крупные пожары возникли в зонах контроля, где решили не тушить возгорания.

«Зоны контроля сократили в этом году, но очень незначительно, а, например, в Якутии не сократили совсем», — добавил Ярошенко.

Пока что дым от лесных пожаров не угрожает населенным пунктам, его относит в сторону Арктики.