  • Площадь лесных пожаров в России удалось сократить

    27 сентября 2019, 15:51

    Ольга Чеснокова

    Площадь пожаров в России, которые продолжают активно тушить, уменьшилась с 260 до 154 гектаров за минувшие сутки. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на сообщение федеральной Авиалесоохраны.

    Площадь лесных пожаров в России увеличилась

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    По данным ведомства, по состоянию на 00:00 по московскому времени 27 сентября на территории России действовало 13 лесных пожаров площадью 154 гектара. Самые крупные пожары зафиксировали в Красноярском крае — 136 гектаров. В Забайкальском крае борются с лесными пожарами площадью 13 гектаров, в Томской области тушат огонь на трех гектарах.

    В региональных диспетчерских службах лесного хозяйства сообщили, что за прошедшие сутки удалось ликвидировать 11 лесных пожаров площадью 196 гектаров, сообщила «Русская планета».