Площадь лесных пожаров в России удалось сократить

Площадь лесных пожаров в России увеличилась Подробнее

По данным ведомства, по состоянию на 00:00 по московскому времени 27 сентября на территории России действовало 13 лесных пожаров площадью 154 гектара. Самые крупные пожары зафиксировали в Красноярском крае — 136 гектаров. В Забайкальском крае борются с лесными пожарами площадью 13 гектаров, в Томской области тушат огонь на трех гектарах.

В региональных диспетчерских службах лесного хозяйства сообщили, что за прошедшие сутки удалось ликвидировать 11 лесных пожаров площадью 196 гектаров, сообщила «Русская планета».