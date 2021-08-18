Площадь лесных пожаров в Якутии сократилась на треть

Площадь лесных пожаров в Якутии уменьшилась на треть и составляет 1,9 тысячи гектаров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

По данным Авиалесоохраны, в республике еще действуют 139 природных пожаров, за сутки ликвидировано 22 возгорания на общей площади свыше 105 тысяч гектаров, уточнил ТАСС.

В региональном ГУ МЧС уточнили, что тушением пожаров занимаются 3,6 тысячи человек и 677 единиц техники. В населенных пунктах Кырыкый, Ударник, Ергелех, Едей, Орто-Сурт, Мельжехси и Фрунзе работают спасатели. Проводятся расширение минерализованных полос и ликвидация отдельных очагов.

За сутки авиация ведомства выполнила 27 вылетов, сбросив 290 тонн воды в Верхневилюйском, Чурапчинском, Намском и Хангаласском районах. Напряженная обстановка сохраняется в Намском, Томпонском, Горном, Верхневилюйском, Хангаласском и Чурапчинском районах.

«В зависимости от погодных условий в плане на применение авиация МЧС близ Кыллайя, Амги, Эльдикана, Тумула, Кюпцов, Синска и природного парка „Ленские столбы“», — сообщил начальник ГУ МЧС России по Якутии Павел Гарин.