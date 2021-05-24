Площадь лесных пожаров в ХМАО превысила тысячу гектаров

Общая площадь природных пожаров в Ханты-Мансийском автономном округе впервые со дня объявления пожароопасного периода превысила тысячу гектаров.

«По состоянию на 9:00 (7:00 по московскому времени) 24 мая на территории автономного округа действуют четыре локализованных лесных пожара площадью 1288 гектаров, на территории Кондинского лесничества», — сообщил сайт департамента недропользования и природных ресурсов региона.

По данным ведомства, в этом году в лесах Югры зарегистрировали 47 пожаров общей площадью 2235,4 гектара. В автономном округе сейчас действует режим повышенной готовности для местных органов управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС.

В департаменте отметили, что лесные пожары в Кондинском районе возникают из-за молний. Их тушат специалисты авиалесоохраны, МЧС, «Центроспаса-Югории» и арендаторы земель. В операции участвуют три вертолета Ми-8 и три самолета Ан-2. Власти округа сообщили, что лесные пожары не представляют угрозы для людей и объектов экономики.