Площадь имени хоккеиста Харламова появилась в Москве

В Москве появятся 19 площадей, улиц и скверов, названных в честь известных россиян. Указ о переименовании подписал мэр города Сергей Собянин. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на пресс-службу градоначальника.

«Порядка двум десяткам безымянных скверов, площадей, улиц и „номерных“ проектируемых проездов дали свои наименования. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин», — сообщили в пресс-службе мэра.

Теперь жители города и туристы смогут посетить площадь имени композитора Петра Чайковского и площадь имени балерины Галины Улановой. Также свое имя одной из московских площадей подарил хоккеист Валерий Харламов.

В городе появятся улицы в честь Героя Советского Союза, главного маршала бронетанковых войск Петра Ротмистрова. Несколько улиц после подписания указа станут носить имя архитектора Виталия Долганова.